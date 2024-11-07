Путин заявил о готовности к "контактам" с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность переговоров с Дональдом Трампом, который победил на выборах в США. Но сам он ему пока не звонит.﻿ Со ссылкой на выступление главы Кремля на дискусионном клубе "Валдай", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Диктатор рассказал, что "не считает зазорным" позвонить Трампу. Но он этого не делает якобы потому, что "руководители западных государств вдруг прекратили ему звонить".

На этом фоне у Путина уточнили, готов ли он "повести дискуссии с Трампом".

"Готовы" , - ответил глава Кремля.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно повторял, что российский диктатор Владимир Путин является его другом. Также американский политик рассказывал о "хороших отношениях" с главой Кремля.

Но, в то же время, недавно Трамп утверждал, что он угрожал Путину ударить по центру Москвы, если Россия начнет полномасштабную войну против Украины.

В то же время сам глава Кремля, комментируя такое заявление, отмечал, что он якобы "не припоминает" подобных угроз.

При этом СМИ сообщали о том, что Путин уже якобы поздравил Трампа с победой на президентских выборах.