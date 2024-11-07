Генштаб: Оккупанты за сутки потеряли 357 человек на Покровском направлении

С начала суток потери российских окупантов на Покровском направлении составляли 357 человек убитыми и ранеными﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 7 ноября, сообщает Деловая столица.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Ситуация на Кураховском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Покровском и Лиманском направлениях. В настоящее время произошло 140 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 55 авиаударов, сбросив при этом 87 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 687 дронов-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Двенадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозового подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Екатериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

На Северском направлении нашими защитниками отбита одна атака в районе Переездного. Противник нанес авиаудар в районе Закотного.

На Краматорском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек и Белой Горы. Еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Торецка, где он, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Еще ведутся два боя.

На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 23 раза атаковал наши позиции, в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово, наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск. По имеющейся информации, потери окупантов на направлении за сегодня составляют 357 человек убитыми и ранеными, уничтожены миномет, пять боевых бронированных машин, танк, семь единиц автомобильной техники, также были повреждены орудие, танк, два автомобиля и две боевые бронированные машины.

Горячее сегодня на Кураховском направлении, где захватчики в это время суток предприняли 50 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки. Также противник нанес авиаудары в районах н.п. Курахово, Дальнее и Антоновка.

На Времовском направлении сегодня агрессор пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Разлива и Сухих Ялов. Противник активно применял авиацию по районам н.п. Новополье, Темировка, Новодаровка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах н.п. Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив при этом девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатных попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. Авиация россиян сегодня нанесла по Курщине 18 авиационных ударов с применением 27 КАБов.