ISW: Путин хочет использовать влияние на Трампа для перезагрузки отношений РФ и США
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин хочет при президентстве Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях, сообщает Украинская правда.
"Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях", – говорится в отчете.
Путин выступил на 21-й ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября и выступил за перезагрузку российско-американских отношений.
Путин намекнул, что президентская кампания Трампа выразила "желание восстановить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису", а позже отметил, что Россия открыта к "возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами".
Путин попытался обвинить США в подрыве российско-американских отношений, отметив, что Соединенные Штаты наложили санкции и ограничения на Россию и решили поддержать Киев - без упоминания о том, что эти меры были ответом на незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.
Аналитики отмечают, что из заявления Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину - фактически на условиях, которые выгодны России за счет интересов США.
Ключевые выводы ISW за 7 ноября
- Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на своих условиях.
- Недавняя неудачная атака российских войск к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки вызвала возмущение некоторых российских ультранационалистических военных блогеров по поводу неудач российского командования и распространенной в российской военной культуре практики преувеличения успехов на поле боя.
- Сообщалось о гибели командира российской бригады и командира снайперского взвода в боях на Кураховском и Часово-Ярском направлениях.
- Украинские власти продолжают сообщать о систематических казнях украинских военнопленных россиянами, отмечая явное увеличение количества таких казней в 2024 году.
- По сообщениям, украинские удары по России и западные санкции подрывают российскую энергетическую отрасль.
- Российские войска продвинулись вблизи Северска, Покровска и Курахово.
- По сообщениям, российские власти создают "фейковые" небоевые добровольческие батальоны в оккупированной Украине и объединяют их с существующими казацкими организациями под руководством оккупационных администраций.