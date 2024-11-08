На фронте за сутки произошло 147 столкновений: где самая горячая ситуация

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 147 боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях, где враг пытался прорвать оборону защитников в целом 74 раза.﻿﻿ Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении за минувшие сутки произошло три вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.

Враг атаковал 17 раз, в некоторых случаях при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредоточивал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

На Северском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций неподалеку Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг штурмовых (наступательных) действий не проводил, однако активно задействовал авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 28 авиационных ударов, сбросил 41 КАБ.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.