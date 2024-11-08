В российском Саратове вспыхнул пожар на НПЗ из-за атаки беспилотников

Жители российского Саратова пожаловались на атаку дронов ночью 8 ноября. На местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.﻿ Об этом сообщает Astra, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Губернатор Саратовской области заявил, что ночью над регионом якобы уничтожили дрон. По его словам, в промышленной зоне Заводского района упали обломки.

В сети опубликованы кадры пожара на НПЗ в Саратове. Жители писали, что это якобы факел завода. Однако на кадрах заметно, что он находит правее места возгорания.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод более известен как завод "Крекинг". Он входит в структуру "Роснефти". Завод находится в Заводском районе Саратова, где, по словам губернатора, упали обломки.

Минобороны РФ заявляет, что якобы ночью российская ПВО ликвидировала 17 дронов. Из них шесть - над Воронежской областью, шесть - над Саратовской, четыре - над Белгородской, один - над Брянской.