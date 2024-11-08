ПВО сбила четыре ракеты и 62 беспилотника – Воздушные силы

В ночь на 8 ноября российские войска ударили по Украине несколькими ракетами разных типов десятками беспилотников. Силы ПВО сбили четыре ракеты Х-59/Х-69, а также 92 "Шахеда" и дроны неустановленного типа.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общем, россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ) , Чауда (Крым). Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Один – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате ночной российской атаки пострадали, повреждены дома и имущество мирных жителей на Одесчине, Харьковщине, Сумщине и Хмельнитчине.