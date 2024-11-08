Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили дальнейшую помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре подчеркнули готовность продолжать поддержку Украины. Об этом рассказали по результатам разговора в Государственном департаменте США, сообщает Европейская правда.

По данным Госдепа США, стороны "подчеркнули общую решимость продолжать помощь Украине и поддерживать ее усилия в защиту свободы и достижения победы".

Блинкен и Барро обсудили также и другие важные внешнеполитические вопросы.

В частности, чиновники коснулись в разговоре важности дипломатического урегулирования в Ливане и прекращения войны в Газе.