Украина получит тестовые ракеты ПВО для сбивания беспилотников – Минобороны

Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний. Об этом говорится в сообщении министерство обороны Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством Frankenburg Technology.

Как отметило ведомство, первые образцы ракет для тестов поступят до конца 2024 года.

Ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия дронам и способны сбивать цели на высоте до 2 км.

Исполнительный директор Frankenburg Technology Кусти Салм акцентировал, что цель компании – выиграть эту войну.

"Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов" , – поделился Салм.

Он отметил, что в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Стороны предварительно договорились, что следующим шагом может быть согласование формата финансирования производства ракет.