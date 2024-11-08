В одесском ТЦК прокомментировали информацию о розыске Стерненко

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) официально объяснили ситуацию с розыском украинского общественного деятеля, блогера и волонтера Сергея Стерненко, пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что предоставляют официальное разъяснение:

в связи с недавними публичными заявлениями Стерненко о его нахождении в розыске и попытками дискредитации деятельности ТЦК и СП

во избежание манипуляций и искажения фактов

Отмечается, что активист "не сообщил о ряде важных деталей, которые существенно меняют понимание ситуации". Уточняется, что Стерненко:

уже посетил Приморский РТЦК и СП

оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета

направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК)

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости исполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса" , - пояснили в ТЦК.

Там напомнили, что "в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местой" из-за его критики военных структур.

"Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП " , - считают в областном территориальном центре комплектования.

Учитывая это, в ТЦК отметили, что "военные институции действуют исключительно в рамках законодательства" (в частности, согласно статье 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила военного учета и мобилизационной подготовки).

В ТЦК призвали граждан "объективно воспринимать такие заявления и понимать, что наши действия направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны".