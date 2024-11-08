В случае досрочных выборов в Германии победят оппозиционные христианские демократы

Свежие опросы общественного мнения в Германии свидетельствуют, что в случае парламентских выборов в ближайшее время консервативный союз ХДС/ХСС занял бы первое место с большим отрывом от всех партий, а Свободная демократическая партия и "Левые" не прошли бы в Бундестаг. Это следует из опроса ZDF, сообщает Европейская правда.

Союз ХДС/ХСС получил значительный прирост в опросе, который проводили с 5 по 7 ноября. Оппозиционное объединение набрало два процентных пункта по сравнению с последним опросом в середине октября, достигнув 33%.

"Зеленые" также улучшили свои показатели на один процентный пункт и теперь имеют 12% поддержки.

Альянс Сары Вагенкнехт потерял больше всех партий – два процентных пункта и достиг худшего результата за почти шесть месяцев: 6%.

Социал-демократы Олафа Шольца имеют 16% поддержки (без изменений), так же не изменилась поддержка ультраправой "Альтернативы для Германии" (18%).

У Свободной демократической партии – 3%, у "Левых" – 4%, и они не преодолевают 5-процентный избирательный барьер. Другие партии вместе набирают 8% голосов, причем ни одна из них не набрала бы по крайней мере 3%.

Эти результаты демонстрируют, что теоретически возможным были бы коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ или в составе ХДС/ХСС и "Зеленых".

30% опрошенных выступают за новые выборы в марте, а 54% предпочитают более раннюю дату. В общем 84% поддерживают досрочные федеральные выборы, а 13% – не поддерживают.

Напомним, Германия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов после того, как вечером 6 ноября партии правящей коалиции окончательно рассорились из-за разногласий относительно экономического курса.

Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии, с которым было больше всего споров.