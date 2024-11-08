Нардеп Шевченко призвал Зеленского к диалогу с Россией: в ОП прокомментировали

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой посодействовать прекращению "скатывания Украины в диктатуру", а также призвал главу украинского государства идти на диалог с государством-агрессором – Россией, сообщает Украинская правда.

"Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира" , – написал он.

Еще в одном посте Шевченко анонсировал, что внесет в Верховную Раду какой-то законопроект, чтобы покончить с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".

"Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, - все должны вернуться в зал парламента. Как и должны быть прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей: Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Коцабы и даже Алексея Арестовича, и других…

Все они, и многие другие, должны вернуться в Украину, имея возможность свободно и спокойно продолжать вести свою просветительскую работу" , – заявил нардеп.

"Написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины" , – заявил Шевченко.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отреагрировал на такие высказывания нардепа постом в своем Telegram-канале, отметив, что единственный путь к победе Украины в войне против агрессора лежит через План победы Украины и Формулу мира президента Зеленского.