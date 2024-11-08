Лидеры Евросоюза обсуждают пути помощи Украине без Трампа – Bloomberg

Лидеры Европейского Союза на встрече в Будапеште в четверг обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США. Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, знакомых с ходом дискуссий в Будапеште, сообщает Европейская правда.

В частности, европейцы обсуждали, будет ли ЕС готов предоставить необходимое финансирование для военной поддержки Киева. Наибольшее беспокойство вызвало то, что Трамп будет пытаться переложить финансовое бремя на Европу.

В то же время ничто в начальных обсуждениях не указывает на радикальное изменение курса, сказал один из собеседников.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал европейских лидеров сосредоточиться на сохранении поставок оружия и не подрывать позиции Украины разговорами о прекращении огня или уступки Владимира Путину.

"Если мы говорим о возможности мира сегодня, то это потому, что украинцы проявили необычайное мужество и потому, что Запад поддержал Украину. Тем не менее мы увидим, как будет развиваться сценарий в ближайшие недели" , – заявила журналистам премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая прибыла на второй день встречи европейских лидеров в пятницу.

Некоторые европейские чиновники заявили, что настоящие проблемы заключаются не столько в самих деньгах, сколько в имеющихся военных ресурсах, которые поступают в основном из США.

Некоторые из чиновников утверждали, что Европе следует подождать до инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать о его намерениях в отношении Украины. Другие говорили, что лидеры не могут позволить себе такой роскоши, и Европейская комиссия должна разработать предложения относительно того, как ЕС будет реагировать на прекращение помощи со стороны США.

Трамп уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами.

По крайней мере один из этих разговоров включал обсуждение того, как Трамп может подойти к переговорам с Путиным, по словам одного высокопоставленного чиновника, проинформированного о разговоре.

Трамп якобы дал понять, что осознает: он не может просто подталкивать Украину к уступкам Путину, не дав ничего взамен, сказал неназванный чиновник на условиях анонимности.