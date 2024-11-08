Украина вернула тела 563 павших военных – Координационный штаб

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что удалось репатриировать 320 тел защитников, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Возвращение тел произошло при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также отметили содействие Международному комитету Красного Креста.

Репатриированные тела и останки перевезут в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.