Шмыгаль заверил, что Зеленский не подпишет закон о штрафах за дрова

Никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет. Президент Владимир Зеленский не подпишет скандальный закон о штрафах за такие действия.﻿ Об этом на выездном заседании правительства в Одессе сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Деловая столица.

Шмигаль уверяет, что резонансный депутатский законопроект по штрафам за хранение дров не будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Ведь в сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо" , — пишет премьер-министр на своем Telegram-канале.

Глава правительства рассказал о "программе поддержки", которую реализуют "вместе с партнерами".

Отметим, что согласно законопроекту перевозки, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины в небольшом размере, законность происхождения которых не подтверждается, влекут наложение штрафа на граждан от тридцати (510 грн) до шестидесяти (1020 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Далее в тексте проекта объясняют, что под небольшим размером авторы подразумевают объем деревьев, кустарников или древесины, составляющий более одного кубического метра.

Если человека поймают на повторном владении "криминальным" кубометром древесины, то гражданина ждет новый штраф от восьмидесяти (1360 грн) до девяноста (1530 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов.

"Значительным размером" древесины народные избранники считают более пяти кубометров, а "большим" — десять. Штраф за перевозку или хранение такого количества древесины согласно законопроекту может достигать трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов (51 000 грн) или угрожать ограничением свободы на срок до трех лет.

Один из авторов законопроекта — нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк — уверяет, что законопроект якобы не направлен против населения, а нацелен побороть "черных лесорубов".