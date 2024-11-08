Для пограничников изменят условия прохождения службы

Кабинет министров утвердил проект указа, вносящий изменения в действующее законодательство, регулирующее военную службу в Государственной пограничной службе﻿. Со ссылкой на нардепа Алексей Гончаренко, сообщает Деловая столица.

Основные положения проекта:

Перевод на службу во время мобилизации: пограничники-срочники могут быть переведены на службу во время мобилизации.

Отпуск для лечения после ранений: пограничники, получившие ранения или травмы, получат возможность лечения с сохранением зарплаты.

Служба по контракту: пограничники, первоначально призванные во время мобилизации, теперь могут продолжить службу по контракту.

Служба резервистов и капелланов: некоторые резервисты и капелланы, назначенные в пограничные отряды, будут иметь конкретный порядок прохождения службы в условиях военного положения.

Лечение до 12 месяцев: для пограничников утверждено максимальное время отпуска для лечения, позволяющее восстанавливаться от ранений.

Отпуск по уходу за ребенком: военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет или максимум до 6), сохраняют свой статус и остаются в распоряжении пограничной службы.

Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет.