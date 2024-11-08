В США обвинили иранского агента в подготовке убийства Трампа

В США троих мужчин подозревают в вероятном сговоре в подготовке убийства будущего президента США Дональда Трампа и американского журналиста иранского происхождения, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении Минюста США.

Как утверждают в американском ведомстве, иранский агент — 51-летний Фархад Шакери нанял нескольких сообщников в Нью-Йорке. В деле, в частности, фигурируют Шакери, который сейчас находится на свободе и 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джонатон Лоудголт — американцы, которых взяли под стражу накануне.