В Амстердаме задержали более 60 человек из-за потасовки с израильскими фанатами

В Амстердаме полиция начала расследования нападений на израильских футбольных фанатов в ночь на 8 ноября. Правоохранители задержали более 60 человек.﻿ Со ссылкой на The Guardian и Newsru.co.il, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Нидерландская полиция заявила о начале "масштабного расследования многочисленных инцидентов с применением насилия" после того, как израильских футбольных фанатов избили антисемиты.

Правоохранители уточнили, что в результате инцидентов пятеро пострадавших были доставлены в больницы. При этом 62 человека были задержаны.

По данным полиции, нет никаких доказательств "похищений или захвата заложников", но полиция "проверяет сообщения".

При этом самолет с израильскими фанатами уже приземлился в израильском аэропорту "Бен-Гурион".

Глава МИД Израиля встретился с главой Минюста Нидерландов

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже провел встречу с министром юстиции и внутренней безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

В ходе встречи Саар подчеркнул необходимость провести тщательное расследование всех инцидентов, чтобы наказать тех людей, которые были причастны к нападениям.

По словам израильского министра, полиция его страны готова предоставить помощь коллегам из Амстердама в сборе показаний израильтян, на которых нападали антисемиты.

Министр юстиции Нидерландов поддержал такое предложение.

Нападения на футбольных фанатов

Напомним, вчера, 7 ноября, футбольный клуб из Амстердама "Аякс" играл с "Маккаби" из Тель-Авива в рамках Лиги Европы.

На израильских болельщиков, которые приехали в Амстердам поддержать "Маккаби", напали антисемитские группировки. Израиль прислал в Нидерланды самолеты, чтобы увезти фанатов.