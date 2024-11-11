Оккупанты атаковали Николаев беспилотниками: пятеро погибших

В результате вражеской атаки в Николаеве возникли пожары в домах, погибли пять человек, одна женщина ранена, сообщает Украинская правда.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что есть пожары в жилых домах в городе. И добавил, что все службы на местах.

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами: "Есть повреждения в жилой застройке" .

До и после уведомлений официальных лиц местные СМИ сообщали о взрывах в Николаеве.

Обновлено: В 2:51 в Николаеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

После 4 утра Ким сообщил о двух погибших в результате вражеской атаки БпЛА на Николаев.

Позже Ким сообщил о четырех погибших.

По состоянию на 06:30 известно о пяти погибших.

Обновлено в 8:00: в полиции уточнили, что в результате попаданий погибли четверо жителей частного дома (три женщины и мужчина) и житель многоквартирного дома.

Утром Ким сообщил, что захватчики атаковали Николаев дронами типа "Shahed-131/136".

В результате атаки возникли пожары в многоэтажном и частном доме – их оперативно потушили.