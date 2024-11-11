Израиль советует своим гражданам не посещать матч сборной в Париже

Израиль призвал граждан воздержаться от посещения футбольного матча между сборными своей страны и Франции, который состоится 14 ноября в Париже. Кроме того, речь идет и о других мероприях за рубежом.﻿ Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Соответствующий призыв опубликовал Совет национальной безопасности Израили. Он связан с серией организованных нападений на болельщиков "Маккаби" из Тель-Авива после матче в Амстердаме 7 ноября, который власти описали как "погром".

"За последние несколько дней были выявлены различные призывы со стороны пропалестинцев и сторонников террористической группировки причинить вред израильтянам и евреям под прикрытием протестов и демонстраций, а также используя массовое посещение (спортивных и культурных мероприятий) для максимального вредя и освещения в СМИ" , - говорится в заявлении.

Совет, который регулярно выпускает предупреждения о поездках, заявляет, что гражданам Израиля следует на следующей неделе "полностью избежать игр и культурных мероприятий с участием израильтян".

Отдельно в заявлении упоминается матч Лиги наций УЕФА в Париже в четверг. Также говорится, что угрозы евреям и израильтянам существуют в Брюсселе, Амстердаме и неназванных "центральных британских городах".

Кроме того, в документе сказано, что израильтянам, которые путешествуют за границу, следует избегать идентификации себя как израильтян. Путешественникам рекомендуется изучить риски в местах назначения, в том числе узнать, существует ли там большое количество мигрантов из стран, которые выступают против Израиля.