Россияне ударили по Запорожью: есть погибший, среди раненых - дети

В ночь на 11 ноября российские войска нанесли 3 авиаудара по Запорожью, погиб мужчина, среди пострадавших есть дети, сообщает Украинская правда.

По данным ГСЧС, авиаудары россияне нанесли в понедельник ночью в 1:30.

"Предварительно в результате атаки погиб человек. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется" , – говорится в сообщении.

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Чрезвычайники с помощью оперативно-спасательного автомобиля доставили одного из пострадавших в медицинское учреждение. Аварийно-спасательные работы продолжаются.