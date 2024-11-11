РФ за сутки потеряла около 1800 военных и 40 бронемашин – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1770 военных, 40 бронемашин, 34 артсистемы и другую технику.

Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили: