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РФ за сутки потеряла около 1800 военных и 40 бронемашин – Генштаб

РФ за сутки потеряла около 1800 военных и 40 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1770 военных, 40 бронемашин, 34 артсистемы и другую технику.

Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 710 660 (+1 770) человек,
  • танков – 9 253 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 766 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 20 314 (+34) ед,
  • РСЗО – 1 245 (+0) ед,
  • средств ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 676 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 2 636 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 802 (+119) ед,
  • специальной техники – 3 620 (+16) ед.

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