СМИ: Стармер и Макрон хотят "дожать" Байдена по ударам ВСУ вглубь РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник проведут встречу, на которой планируют обсудить возможность убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории РФ. Об этом стало известно изданию The Telegraph, сообщает Европейская правда.

По информации издания, в Лондоне надеются, что Байден наконец даст разрешение на дальнобойные удары по РФ, которого Киев добивался несколько месяцев.

"Мы очень хотим убедиться, что сможем максимально эффективно использовать время от сегодня до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто откладывать все на потом, до следующей администрации" , – сказал собеседник издания в британском правительстве.

Споры о том, можно ли разрешить Украине запускать ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, велись в кулуарах в течение нескольких месяцев.

Как отмечает издание, в настоящее время Украине разрешено использовать ракеты на российской территории только в ограниченных случаях, например, для ударов по войскам, которые находятся у границы, хотя точные договоренности никогда не обнародовались.

Украинский президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев призывает разрешить удары вглубь России.

В материале говорится, что если Украина получит разрешение на дальнобойные удары Storm Shadows до вступления Дональда Трампа в должность, то отменить это разрешение будет сложнее.

Другой источник рассказал, что Байден, как ожидается, "включит краны", передав Украине большую финансовую помощь в течение нескольких недель до того, как он покинет Белый дом.

Также ожидается, что Стармер и Макрон будут обсуждать последствия будущего президентства Дональда Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой войны с Европой.