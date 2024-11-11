Удар по пятиэтажке в Кривом Роге: известно о шести раненых

Российская армия утром 11 ноября атаковала Кривой Рог. Повреждена пятиэтажка. Информацию о потерпевших выясняют. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает Левый берег.

По состоянию на 11:18 известно о шести пострадавших. Среди них двое детей.

"10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести" , – сказал глава ОВА.

За несколько минут до этого Воздушные силы предупредили о баллистической угрозе Кривому Рогу. Враг запустил ракету с территории Крыма.