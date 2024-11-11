Украина подписала ряд соглашений с Данией о закупке оружия на 535 млн евро

Министерство обороны и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро, сообщает Европейская правда.

Как отметили в Минобороны, в этих имплементационных соглашениях четко определены проекты, а также сроки финансирования и поставок вооружения.

Документы финализируют договоренности, зафиксированные в письме о намерениях, которое было подписано в конце сентября в Киеве, проинформировали в оборонном ведомстве.

Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 млн евро. Источники финансирования – правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов.

Как рассказали в Минобороны, ведомство и Агентство оборонных закупок предоставили Дании исчерпывающую информацию о производителях, эффективности вооружений, производственных возможностях и соответствии антикоррупционным стандартам.

Поэтому, отметил директор Департамента политики закупок Глеб Каневский, по результатам договоренностей украинские производители вооружения и техники, как государственные, так и частные, поставят Вооруженным Силам Украины самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение.

Благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро и за эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ, проинформировали в Минобороны.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков акцентировал, что "датская модель" сотрудничества – не только солидарность, но и решимость в поддержке борьбы Украины за свободу и суверенитет.