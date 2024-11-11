В ОВА подтвердили повреждение Кураховской дамбы оккупантами

Российская армия повредила дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области. В настоящее время подтопления жилья не зафиксированы. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В ОВА отмечают, что удар по плотине Кураховского водохранилища потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как в Донецкой, так и в Днепропетровской области.

"По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра. Подтопления жилья пока не зафиксированы!" , – отмечает Филашкин.

ОВА продолжает мониторинг уровня воды в реке и готова к любому развитию событий.

Днем 11 ноября в Telegram-каналах распространилась информация, что Терновская дамба Кураховского водохранилища взорвана.