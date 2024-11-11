РФ пытается повлиять на президентские выборы в Румынии - СМИ

Издание Digi24 узнало, что Россия пытается повлиять на предстоящие президентские выборы в Румынии, которые состоятся в конце ноября - начале декабря.﻿﻿ Об этом передает Digi24 со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

По информации телеканала, Россия пытается оказать влияние на румынские выборы "через доверенных лиц, через посредников, таких как связанные с Россией или финансируемые Россией организации и учреждения, возможно, включая кандидатов".

В публикации утверждается, что в Румынии каждый гражданин России "находится под постоянным мониторингом", а контрразведка страны отслеживает возможные попытки "поставить под сомнение членство Румынии в Европейском Союзе и НАТО".

Дополнительно на проблему обратили внимание румынские депутаты, которые призвали проверить, не вмешиваются ли в выборы такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея – например, не атакуют ли их хакеры румынские государственные учреждения.

Среди других признаков такого влияния Digi24 приводит сети ботов и троллей в соцсетях, которые пытаются "получить нелегитимный контент для продвижения определенных кандидатов", в связи с чем возбудила производство и полиция Румынии.

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

В прошлом месяце один из кандидатов в президенты Румынии, бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ попал в скандал, когда выяснилось, что бывший координатор его кампании имеет связи с российским пропагандистом и бизнесменом.