Россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские войска в скором времени могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней, сообщает Деловая столица.

По словам Волошина, которого цитирует Sky News, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, и так отстающих на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день" , — сказал спикер.

Он добавил, что российские войска в этом районе численно превосходят украинских защитников.