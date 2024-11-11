Оппозиция в Норвегии призывает увеличить в 3 раза помощь Украине на 2025 год

Оппозиционная Консервативная партия Норвегии предлагает утроить помощь Украине на 2025 год с 15 до 45 миллиардов норвежских крон (с 1,36 до 4,07 миллиарда долларов), чтобы укрепить ее обороноспособность в нынешний сложный период войны.﻿﻿ Со ссылкой на лидеров норвежских консерваторов в интервью Aftenposten, сообщает Европейская правда.

По мнению лидера Консервативной партии Норвегии и бывшего премьера Эрны Сольберг, не существует альтернативы увеличению помощи Киеву, "если мы хотим сделать то, что является исторически правильным в сложной ситуации, в которой сейчас оказалась Украина".

Свое предложение консерваторы хотят изложить в альтернативном проекте бюджета, который подадут через несколько недель в парламент. Он предусматривает выделение 45 миллиардов норвежских крон, или 40% оборонного бюджета Норвегии на 2025 год, на помощь Украине.

Чтобы предотвратить давление на норвежскую экономику, оппозиция предлагает вложить эти средства за рубежом, причем большинство дополнительного финансирования может пойти на поддержку оборонной промышленности Украины.

Среди других предложений – поддержка энергетического сектора в Украине и строительство военной инфраструктуры, в частности укрытий для защиты истребителей F-16 от российских ударов.

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.