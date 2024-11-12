Стармер и Макрон за закрытыми дверями обсудили войну в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Эмманюэль Макрон провели закрытое обсуждение ситуации в Украине. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Европейская правда.

Оба лидера провели 20 минут, разговаривая об Украине с глазу на глаз, без участия широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической чувствительности дискуссии.

"Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, в том числе того, как лучше всего поставить Украину на как можно более сильную позицию, чтобы она вошла в зиму" , – рассказал представитель британского правительства.

Стармер стал первым за 80 лет британским премьер-министром, который принял участие в торжествах по случаю Дня перемирия в Париже, в том числе в церемонии у Триумфальной арки.

Стармер и Макрон обсудили также возможность изменения позиции США по Storm Shadow во время переговоров в Париже в понедельник.

Ракеты Storm Shadow производятся Британией и Францией, но могут использовать американские системы при развертывании.

Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов непосредственно у российской границы, но не далеко за ее пределами.

"Я всегда говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы остаемся верными этому. Я также неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в наилучшее положение" , – сказал Стармер после встречи с Макроном, отвечая на вопрос о Storm Shadow.

"Это было моим постоянным рефреном в течение четырех месяцев, с тех пор как я стал премьер-министром, во всех дискуссиях, которые я вел. Это сердцевина дискуссий, которые мы проводим" , – добавил он.

Впрочем, премьер-министр отказался вдаваться в подробности любых дискуссий по оперативным военным вопросам.

Перед встречей Макрона и Стармера анонсировали, что они попытаются обсудить пути убедить Байдена изменить позицию по Storm Shadow.