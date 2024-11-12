Сырский встретился со Стерненко и другими общественными деятелями

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Александр Сырский встретился с представителями общественности, аолонтерами, в том числе с блогером, волонтером и общественным активистом Сергеем Стерненко, который связывал розыск его ТЦК из-за критики военного руководства, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что встреча была проведена при координации и содействии советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина.

Во встрече приняли участие также волонтер Игорь Лаченков, основательница благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович и правозащитница и соучредитель ОО "Принцип" Любовь Галан.

"Был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии.

Участники разговора согласились, что такие встречи являются полезными, учитывая возможность конструктивной дискуссии" , – говорится в сообщении.

Сам Стерненко также сообщил, что присоединился к встрече, чтобы лично проговорить все проблемные вопросы, которые он "озвучивает уже длительное время".

"Донес наиболее наболевшие вопросы, как создание эффективного механизма изменения места службы (перевод), потребность оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и структурно-организационные вопросы. Отдельно - о дальнейшем развитии беспилотных систем, в том числе для противовоздушной обороны" , - написал волонтер.

В сообщении Генштаба говорится, что участники разговора согласились, что такие встречи являются полезными, учитывая возможность конструктивной дискуссии.

"Такая практика в дальнейшем будет способствовать нивелированию деструктивного влияния противника на личный состав и украинское общество" , - отметили в Генштабе.

Предыстория:

Стерненко заявил, что его разыскивали из-за неявки в Приморский РТЦК и СП в Одесской области по повестке, и связал это со своей критикой армейской системы и призывами реформ для военных. Он пояснил, что повестку ему прислали на старый адрес, где он давно не проживает, и что новый адрес и все свежие данные он внес в систему "Резерв+". Более того, в "Резерв+" нет никакой информации о розыске активиста.

Одесский ТЦК и СП на это ответил, что действует "исключительно в рамках законодательства" и что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, в частности о том, что он уже якобы посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета, и о том, что был направлен на военно-врачебную комиссию.

Стерненко обвинил главкома ВСУ Александра Сырского в том, что тот лично устроил на него охоту ТЦК, поскольку хочет отомстить за критику системы управления войсками.

Напомним: Стерненко - общественный активист, волонтер и один из самых популярных украиноязычных блогеров. В своих видео, которые набирают сотни тысяч просмотров, он развенчивает деятельность российских пропагандистов и украинских коллаборационистов.

Стерненко - фигурант нескольких уголовных дел: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков и гибель нападавшего. Вину по всем делам он отрицает.

В мае 2021 года Одесский апелляционный суд отменил приговор за разбой по делу против Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года, но Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

В декабре 2023 года суд закрыл дело против Стерненко в связи с истечением сроков привлечения к ответственности за события 2018 года. Тогда на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Во время второго нападения Сергей задержал нападавшего. Во время третьего - на Сергея напали двое профессиональных спортсменов. Он ранил своих нападавших, один из которых умер сразу на месте.