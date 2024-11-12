Россияне применили для ударов по Украине более 100 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 12 ноября российские войска ударили по Украине "Шахедами" и беспилотниками неизвестного типа, а также ракетами и авиабомбами. Силы противовоздушной обороны сбили 46 беспилотников, еще 60 были локационно потеряны, два – улетели в Беларусь.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили для ударов по Украине 110 беспилотников типа Shahed и дронов неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск (РФ). Также кафиры ударили по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области, атаковали Черниговщину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской обл, а также запустили управляемые авиабомбы по Сумщине и Харьковщине.

"По состоянию на 11.00 подтверждено убыток 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. 60 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, два российских БПЛА Украины в направлении Беларуси" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.