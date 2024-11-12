МИД Эстонии: Трамп имеет возможность стать "Черчиллем нашего времени"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что следующий президент США имеет возможность стать "Черчиллем нашего времени", если примет правильные решения относительно войны РФ против Украины. Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает Европейская правда.

Тсахкна выразил мнение, что у избранного президента США Дональда Трампа есть возможность стать "Черчиллем нашего времени".

Он отметил, что нынешние геополитические обстоятельства напоминают ситуацию в Европе 1938 года, когда иные решения тогдашних лидеров потенциально могли остановить Гитлера и предотвратить Вторую мировую войну.

"Мы еще можем принять правильные решения... Россия будет оставаться угрозой и в будущем. Мы должны положить конец агрессии России против Украины справедливым, надлежащим образом" , – сказал Тсахкна.

Министр продолжил, что в мире есть и много других очагов напряжения.