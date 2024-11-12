Молдова вручила послу РФ ноту протеста за вмешательство в выборы и беспилотники

Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста из-за российского вмешательства в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых на днях были найдены в районах страны, сообщает Европейская правда.

МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдове".

"Министерство иностранных дел неоднократно призывало российские власти немедленно прекратить эти действия и воздерживаться в будущем от любого вмешательства во внутренние дела Молдовы" , – акцентировали в заявлении. ﻿

Кроме этого, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.

"Два российских беспилотника заметили на территории Молдовы. Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России" , – заявили в ведомстве. ﻿

В Молдове акцентировали, что "подобные агрессивные вторжения являются серьезным нарушением и недружественным жестом со стороны РФ и ставят под угрозу жизни мирных граждан".

Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. После этого инцидента, 11 ноября, МИД Молдовы вызвал Озерова.

А в Министерстве иностранных дел РФ после этого потребовали от Молдовы доказательств.