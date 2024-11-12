Зеленский: Кабмин одобрил постановление о механизме перевода для военных

Кабинет министров Украины одобрил постановление, вводящее механизм переводов между воинскими частями. Перевод будет работать через приложение "Армия+".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что постановление вводит "реальный и прозрачный механизм переводов" по желанию военных.

"Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем" , – написал он.

"Перевод будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования – понятное решение" , – отметил президент.

По его словам, министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября.