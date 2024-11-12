Зеленский: Кабмин одобрил постановление о механизме перевода для военных
Кабинет министров Украины одобрил постановление, вводящее механизм переводов между воинскими частями. Перевод будет работать через приложение "Армия+".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что постановление вводит "реальный и прозрачный механизм переводов" по желанию военных.
"Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем", – написал он.
"Перевод будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования – понятное решение", – отметил президент.
По его словам, министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября.
"Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой – представителями общественных организаций", – отметил Зеленский.