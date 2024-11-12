Экс-руководителю метро Киева объявили подозрение за подтопление станций

Бывшему руководителю Киевского метрополитена объявили подозрение в служебной халатности за подтопление и разгерметизацию тоннелей между станциями, сообщает Левый берег.

"По данным следствия, он не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП, не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей. Кроме того, он не назначал комиссию для проведения спецосмотров, обследований и наблюдений за ослабленными сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии" , - сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Последствием невыполнения этих обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро «Демеевская»-«Лыбидская», появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени" , – говорится в сообщении.

В результате служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 по март 2024 городской бюджет понес ущерб в 138,5 млн гривен. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн.

Имя подозреваемого традиционно в официальных сообщениях не назвали, но, очевидно, речь идет о Брагинском, который возглавлял метрополитен до 15 марта.

"В настоящее время принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемого" , - добавили в Офисе генпрокурора.

Подозрение по этому делу ранее уже получили начальник службы колеи, туннельных сооружений и главный инженер КП.

Напомним, Виктор Брагинский был уволен по собственному заявлению после расследования журналистов Bihus info о состоянии его семьи. Он возглавлял метрополитен в течение десяти лет, и даже скандал вокруг разгерметизированных станций не привел к его отставке. Лишь после журналистского расследования городской голова решил его отстранить.

Из-за подтопления движение между станциями "Демеевская" и "Теремки" было прекращено в декабре 2023 года. Полноценно ветвь заработала только в сентябре.