Блинкен на этой неделе летит в Брюссель обсуждать поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель, чтобы обсудить поддержку Украины на встречах со своими коллегами из НАТО и Европейского Союза 12-13 ноября. Об этом заявили в Госдепартаменте, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, затем Блинкен отправится в Перу и Бразилию на ежегодную Неделю экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и саммит лидеров G20.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала опасения по поводу уменьшения приверженности Вашингтона европейской безопасности и сворачивания военной поддержки Киева.

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