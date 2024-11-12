Зеленский активировал решение СНБО о санкциях против ряда лиц и предприятий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о применении санкций к ряду лиц. Соответствующие указы опубликованы на Официальном интернет-портале Главы государства, сообщает Укринформ.

Так, указом №761/2024 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 ноября 2024 г. «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций до 15 человек сроком на 10 лет, среди которых, в частности, уроженец Российской Федерации, так называемый губернатор временно оккупированного россиянами Севастополя Михаил Розвожаев, коллаборант Владимир Немцев, другие.

Этим же указом введено в действие решение СНБО о применении санкций сроком на 10 лет в отношении 39 предприятий.

В то же время указом №762/2024 президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций на 10 лет в отношении 63 предприятий, среди которых российские авиакомпании, аэропорты, нефтяные и газовые компании, другие.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами, президент постановил возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Оба указа вступают в силу со дня опубликования.