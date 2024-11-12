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В Португалии украинцы сорвали выступление Навальной

В Португалии украинцы сорвали выступление Навальной
Фото: x.com/yulia_navalnaya

Во время выступления супруги покойного российского политика Алексея Навального, Юлии, на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила маркетолог и блогер Кристина Жук.

Она распространила два видео из события. На одном из них слышно, как во время выступления навальной звучит воздушная тревога. На другом видео активистки кричат "Stop Russia" и "Stop the War".

Жук, которая и созвала людей на акцию, заявила, что выступление Навальной сорвали.

"На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", — написала она.

На официальных страницах конференции никак не комментировали это событие. На сайте указано, что Навальную пригласили, поскольку она является "мощным голосом за демократию и права человека". Она должна была выступить отдельно по теме "Диктаторы и цифровое инакомыслие", а также принять участие в дискуссии "Противостояние автократам".

Навальная тоже никак не отреагировала на акцию украинцев. Последний ее пост на платформе X посвящен открытию мемориала в честь ее мужа напротив российского посольства в Лиссабоне.

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