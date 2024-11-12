В DeepState рассказали, пойдут ли оккупанты в крупное наступление на Запорожье

Российские войска пока не проявляют активности, которая могла бы свидетельствовать о подготовке к "большому" наступлению на Запорожье. Большинство активных действий враг осуществляет в пределах Донецкой области.﻿﻿ Со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState, сообщает Украинская правда.

Аналитики обратили внимание, что в сети распространяются сообщения, что якобы россияне готовят наступление на Запорожье. Это, по их словам, вводит общество в заблуждение и порождает деструктив.

"Уже около месяца общество слышит о „большом" наступлении на Запорожье, которое может начаться в районе Васильевки, а именно в Каменском. Совершенно неизвестно, на чем основывается данное заявление, ведь такого большого накопления в районе Васильевки, как об этом говорят - не наблюдается.

Там определенное время находятся две десантно-штурмовые дивизии, одна из которых частично была переброшена в другой район, а также засветился новый полк, собранный из сброду. На сегодня большой активности в районе Каменска не прослеживается, а если там что-то и начнется, то к этому стоит готовиться физически, а не пугать ежедневными заявлениями населения города Запорожье. Так же неизменной является ситуация в Роботино, где не прослеживается никаких обострений" , - отметили аналитики.

В DeepState также обратили внимание, что в контексте "наступления на Запорожье" упоминаются активности врага в районе Гуляйполя.

"Эти события связывают из-за незнания географии и с продвижением кацапов в районе Ровнополя-Новодаровки и попыток прорваться из Старомайорска в Макаровку.

Во-первых, Ровнополь и Макаровка - это Донецкая область и географически далеко не юг.

Во-вторых, эти два населенных пункта отнюдь не в районе Гуляйполя и зачем упоминать этот населенный пункт - неизвестно.