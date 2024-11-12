Генштаб сообщил о поражении склада ГСМ в Белгородской области

Силы обороны Украины поразили состав ГСМ окупантов в Белгородской области России. Со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

"В ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по составу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты боевой работы уточняются, по предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

В Генштабе подчеркнули, что поражение таких объектов создает серьезные логистические проблемы для армии РФ, а также существенно снижает наступательный потенциал захватчиков.