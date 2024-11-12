Украина получит от Финляндии кредиты на 50 миллионов евро

Во вторник, 12 ноября, Финляндия и Украина подписали соглашение, которое позволит украинскому государству привлечь кредиты на сумму до 50 миллионов евро. Со ссылкой Министерство финансов Украины, сообщает Новое время.

Рамочное соглашение подписали в Киеве министр финансов Украины Сергей Марченко и министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Отмечается, что грантовая часть проекта будет составлять не менее 35% от общей суммы, что обеспечит льготные условия финансирования.

Как пояснили в финском правительстве, новый смешанный кредитный инструмент можно использовать в 2025—2026 годах на проекты, которые Украина сама считает важными.

Однако они должны соответствовать целям устойчивого развития ООН и использовать финские технологии и услуги.