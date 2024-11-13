В США заявили, что передали Украине более 80% обещанных снарядов

После принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле этого года США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных способностей ПВО и 60% огневых возможностей. Об этом на прессбрифинге заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, сообщает Голос Америки.

"От принятия дополнительного финансирования к середине октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных из наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS – ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное.

Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огненным средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра" , - заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что когда вооружение выделяется из составов США, Пентагон доставляет его в Украину в течение дней или недель. Если же некое снаряжение не доступно немедленно из-за необходимости ремонта, в Минобороны США ремонтируют его как можно быстрее и отправляют в Украину спустя, сказал Пэт Райдер.

В целом, по словам спикера Пентагона, после принятия Конгрессом дополнительного финансирования в апреле США доставили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанкового оружия, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot десятки других систем.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО" , - сказал Пэт Райдер.

Также в Пентагоне уточнили, что по состоянию на 12 ноября у США остается возможность предоставить Украине вооружений и снаряжение еще более чем на $9 миллиардов.

$7,1 млрд доступны по программе PDA – из них $4,3 млрд утвержденных Конгрессом в апреле, и еще $2,8 млрд, которые стали доступны после бухгалтерских перерасчетов в Минобороны США.

Еще около $2.2 млрд доступны для программы USAI, согласно которой США заказывают вооружение для Украины у производителей.

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней" , - заявил представитель Минобороны США.

Ранее в Пентагоне обязались использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины до конца президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января.