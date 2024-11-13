РФ за сутки потеряла около 1800 военных и 56 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1770 военных, 24 танка, 49 бронемашин, 56 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составили: