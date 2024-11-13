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РФ за сутки потеряла около 1800 военных и 56 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла около 1800 военных и 56 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1770 военных, 24 танка, 49 бронемашин, 56 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 714 380 (+1 770) человек,
  • танков – 9 300 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 896 (+49) ед,
  • артиллерийских систем – 20 408 (+56) ед,
  • РСЗО – 1 249 (+0) ед,
  • средств ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 798 (+61) ед,
  • крылатых ракет – 2 636 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 966 (+96) ед,
  • специальной техники – 3 629 (+3) ед.

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