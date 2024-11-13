РФ за сутки потеряла около 1800 военных и 56 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1770 военных, 24 танка, 49 бронемашин, 56 артсистем и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 714 380 (+1 770) человек,
- танков – 9 300 (+24) ед,
- боевых бронированных машин – 18 896 (+49) ед,
- артиллерийских систем – 20 408 (+56) ед,
- РСЗО – 1 249 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 798 (+61) ед,
- крылатых ракет – 2 636 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 966 (+96) ед,
- специальной техники – 3 629 (+3) ед.