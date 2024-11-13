Госдеп: Успех от участия КНДР в войне зависит от интеграции с армией РФ

В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию. Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Ведант Пател, сообщает Европейская правда.

Он еще раз заявил, что США "невероятно обеспокоены" решением России обратиться к КНДР с просьбой поставлять солдат для продолжения войны против Украины.

Спикер также подтвердил, что более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместились в Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками.

Российские войска обучили солдат КНДР артиллерийскому делу, управлению БПЛА и базовым пехотным операциям, в том числе разминированию окопов, что является критически важными навыками для ведения боевых действий на фронте.

"Однако успех России на поле боя с использованием этих войск КНДР в значительной степени будет зависеть от того, насколько хорошо россияне смогут интегрировать их в свои вооруженные силы. Среди проблем, которые им придется преодолеть, – оперативная совместимость, языковой барьер, командование и управление, а также связь", – сказал Ведант Пател.

По его словам, Соединенные Штаты тесно консультируются с союзниками и партнерами и другими странами региона относительно последствий этого развития событий.

На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области в последние дни.