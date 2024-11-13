Украина получила 1,35 млрд долларов безвозвратной помощи от США – Шмигаль

Украина получила 1,35 млрд. долларов гранта от США. Эти деньги будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

Он отметил, что правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) в координации с Министерством финансов и Государственным департаментом.

"Благодарим наших американских партнеров за эту поддержку. Наше Правительство продолжает работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году" , – прокомментировал Шмыгаль.

Напомним, в начале ноября стало известно, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" выделяет $1,8 миллиона в поддержку трудоустройства украинцев.

А в октябре Агентство USAID выделило более $1 миллиарда помощи Украине: 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины и 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.