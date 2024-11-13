В США на 15 лет осудили военного за слив секретных данных из Пентагона

Бостонский суд Соединенных Штатов Америки (США) вынес приговор военнослужащему Джеку Тейшейре за разглашение секретной информации Пентагона через платформу Discord. Следующие 15 лет он проведет в тюрьме. Об этом сообщает The Washington Post, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Я хотел сказать, что мне жаль за весь вред, который я причинил моим друзьям, семье и тем, кто находится за рубежом. Я не думаю, что могу описать, насколько я раскаиваюсь. Я понимаю всю свою ответственность, и последствия ложатся на мои плечи" , - заявил Тейшейра.

Военного признали виновным в распространении документов, которые касались ряда деликатных вопросов, в том же числе и полномасштабной войны в Украине, детального перемещения войск и графики поставок западного вооружения.

Дело Тейшейра

7 апреля 2023 года в публичном доступе появились секретные планы Организации Североатлантического договора (НАТО) и США, которые касались подготовки украинских вооруженных сил к контрнаступлению. В Министерстве обороны Соединенных Штатов подтвердили факт утечки данных.

Впоследствии выяснилось, что секретная информация сначала попала в небольшую онлайн-группу на платформе Discord, где администратором был военнослужащий Национальной гвардии Военно-воздушных сил США.

13 апреля 2023 года американские правоохранители задержали подозреваемого в распространении этих документов - им оказался гвардеец Джек Тейшейра.

Как впоследствии сообщило издание The New York Times, Тейшейра начал передавать секретные материалы из Министерства обороны США еще через несколько дней после вторжения Российской Федерации в Украину.