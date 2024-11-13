ГПСУ проиграла апелляцию на торговую марку о "Русском военном корабле"

Государственная пограничная служба Украины проиграла в суде апелляцию на торговую марку с известным изречением "Русский военный корабль, иди на...". Об этом написал редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

По его словам, ГНСУ проиграла апелляцию в суде ЕС по регистрации торговой марки в ЕС знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди на...".

Как отметил Джозвяк, ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) отказалось зарегистрировать подобную торговую марку в 2023 году.

Как писало издание Politico, команда юристов от имени ГНСУ пыталась убедить EUIPO зарегистрировать послания украинского пограничника для российского корабля как торговую марку.

В то же время, по мнению европейских правоохранителей в сфере интеллектуальной собственности, высказывание не отвечает требованиям для того, чтобы стать торговой маркой.

Адвокаты впервые подали заявку на торговую марку 16 марта 2022 года от имени солдата, впервые произнесшего эту фразу, тогда EUIPO заявило, что слоган будет восприниматься как "противоречащий общепринятым принципам морали".

Чтобы обойти обвинения в спекуляции на войне и по соображениям безопасности, связанным с разглашением имени солдата, адвокаты подали повторное заявление уже от имени ГНСУ, но ведомство снова отклонило заявку.

Юристы подали апелляцию в феврале 2023 года, но EUIPO отклонило ее в декабре прошлого года, утверждая, что фраза не имеет "разрешающей способности".

В феврале 2024 года адвокаты снова подали апелляцию на отказ.