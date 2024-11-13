В Шостке на Сумщине с вечера отсутствует отопление в результате обстрела

В Шостке Сумской области продолжаются восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, куда были враждебны попадания утром, отопление в городе обещают вернуть в течение дня. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.

"После ночных обстрелов часть города Шостка остается без теплоснабжения. Восстановительные работы продолжаются, в течение дня тепло вернется. Также в Шостке функционирует 83 стационарных Пункта несокрушимости" , - сообщил Ткаченко.

Он также отметил, что по состоянию на 13 ноября ситуация с теплоснабжением в Украине стабильная и контролируемая. Да, в работу запущено уже 99,2% котельных.

На случай незначительных повреждений почти все предприятия теплокоммунэнерго имеют запас резервного оборудования и материалов, что дает им возможность оперативного возобновления работы.