В Шостке на Сумщине с вечера отсутствует отопление в результате обстрела
В Шостке Сумской области продолжаются восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, куда были враждебны попадания утром, отопление в городе обещают вернуть в течение дня. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.
"После ночных обстрелов часть города Шостка остается без теплоснабжения. Восстановительные работы продолжаются, в течение дня тепло вернется. Также в Шостке функционирует 83 стационарных Пункта несокрушимости", - сообщил Ткаченко.
Он также отметил, что по состоянию на 13 ноября ситуация с теплоснабжением в Украине стабильная и контролируемая. Да, в работу запущено уже 99,2% котельных.
На случай незначительных повреждений почти все предприятия теплокоммунэнерго имеют запас резервного оборудования и материалов, что дает им возможность оперативного возобновления работы.
"Самая сложная ситуация, конечно, на прифронтовых территориях, поэтому мы приложили максимум усилий для обеспечения этих территорий резервным оборудованием. Сейчас идет работа по созданию плана поддержки для оперативного реагирования на повреждения энергосистемы и теплоснабжения", - добавил замминистра.