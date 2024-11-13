Россия расплачивается с КНДР за войска и боеприпасы ракетными технологиями – Рютте

Благодаря усилиям США и европейских союзников по Альянсу, Россия не смогла достичь поставленных целей в Украине, но помощь Украине должна быть увеличена. Об этом в Брюссельской штаб-квартире НАТО по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает Укринформ.

"При американском лидерстве Украина победила, а Россия не выиграла. Очевидно, что мы должны сделать больше, чтобы Украина могла дальше стоять в этой борьбе и отвергнуть российские силы настолько, насколько это возможно, не допустить, чтобы Путин преуспевал в Украине" , - отметил Рютте.

Он подчеркнул, что присутствие северокорейских войск является дополнительной угрозой для Украины и увеличивает возможности Путина в том, чтобы наносить больше вреда. Но такое привлечение войск Северной Кореи имеет для Кремля свою цену. За такое участие и за поставку боеприпасов и ракет Россия расплачивается с КНДР передачей технологий, в том числе ракетных. Это представляет опасность не только для европейской части НАТО, но и для Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии.

По словам Рютте, не только Северная Корея активна в этом. Китай вовлечен в обход санкций против России, поставляет ей товары двойного назначения, что помогает усилиям Кремля. Иран также делает это – передает дроновые технологии и осуществляет другие поставки в Россию. Россия расплачивается деньгами, и это помогает Ирану продолжать усилия по дестабилизации Ближнего Востока.

"Поэтому мы видим, что Евроатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы не являются двумя обособленными театрами, они становятся все более объединенными. Происходящее в Украине отражается сейчас глобально. Это значит, что мы должны придерживаться нашего курса, нарастить оборонное производство, [...] сделать больше в измерении расходов и сделать больше, чтобы убедиться, что Украина может победить" , - добавил Рютте.

Он поблагодарил Блинкена за лидерство за прошедшие четыре года в укреплении НАТО и трансатлантических связей.