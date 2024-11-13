Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Ирины Фарион

Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве языковеда и политика Ирины Фарион в виде содержания под стражей 60 суток. Со ссылкой на Офис генпрокурора, сообщает Новое время.

Отмечается, что подозреваемый Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей до 12 января включительно.

Напомним, 8 октября суд оставил Зинченко под стражей до 17 ноября без возможности внести залог.

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа от ВО Свобода, публицистки и языковеда Ирины Фарион, которая умерла во Львове после выстрела в нее 19 июля.

26 июля МВД Украины провело брифинг, на котором раскрыло детали организации и убийства Фарион. Правоохранители рассказали, что задержанному уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, парень мог готовиться к следующим убийствам. Новой жертвой мог быть нардеп Максим Бужанский.

В рамках заседания Галицкого районного суда по делу стало известно, что задержанный — 18-летний уроженец города Днепр Вячеслав Зинченко.

26 июля Зинченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сам он своей вины не признает.

2 августа из постановления Галицкого райсуда Львова стало известно, что полиция обнаружила дом в лесу в урочище Голоско дом, которым мог воспользоваться убийца Ирины Фарион.